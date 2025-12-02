Menu Rechercher
Jérémie Boga et Terem Moffi ne veulent plus jouer pour l’OGC Nice

Frappés et insultés par des supporters niçois au retour de Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont pris leur décision : ils ne veulent plus jouer pour l’OGC Nice.

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jérémie Boga et Terme Moffi avec Nice @Maxppp

Terem Moffi avait entamé sa 4e saison avec l’OGC Nice, Jérémie Boga sa 3e. Les deux hommes ne porteront vraisemblablement plus le maillot du club azuréen suite à ce qu’il s’est déroulé dimanche soir au retour du déplacement à Lorient. Particulièrement visés par des supporters mécontents et déchaînés, ils ont subi des coups, des insultes et des crachats, entraînant des rapports d’ITT à l’appui et des plaintes contre X déposées à deux commissariats différents.

Et comme le rapporte Nice Matin, les deux joueurs ont déjà fait savoir qu’ils ne voulaient plus jouer pour l’OGC Nice. Une suite tristement logique suite à ces événements effroyables. Les deux joueurs, qui incarnaient au moment de leur recrutement l’ambition sportive des Aiglons, ne peuvent pas s’imaginer refouler la pelouse de l’Allianz Riviera devant des supporters qui les auront, pour certains, agressés…

La direction niçoise dans l’embarras

Moffi (26 ans) et Boga (28 ans) sont choqués par les coups, mais aussi par le contexte dans lequel ils sont arrivés, alors plusieurs joueurs ont exprimé leur colère à la direction, après avoir été, selon certains, mis en danger. Boga est en ITT jusqu’à vendredi, Moffi jusqu’à dimanche, et il est impossible de les imaginer sur le terrain, à court terme, mais aussi à plus long terme.

Initialement sous contrat jusqu’en 2027, les deux hommes ont donc partagé leur volonté de ne plus jouer pour Nice. Comment la direction azuréenne va-t-elle réagir ? Le retour à l’entraînement était attendu pour mercredi, et un débriefing avec les joueurs et la direction devait se tenir. Cela semble déjà trop tard pour certains, d’autant que Boga et Moffi n’auront pas d’obligation de s’y rendre. Les prochains jours s’annoncent agités.

