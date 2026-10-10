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Ligue 1

OL : Rémi Himbert aurait perdu du crédit auprès du staff

Par Allan Brevi
1 min.
Niakhaté (OL) et Himbert (OL) @Maxppp

Rémi Himbert traverse une période moins favorable à l’Olympique Lyonnais. Cet été, l’attaquant avait pourtant marqué les esprits en inscrivant six buts lors de ses deux premiers matches amicaux. Alors que l’OL cherchait un avant-centre pour renforcer son secteur offensif, le jeune Lyonnais apparaissait même comme une solution crédible au poste de numéro 9. Paulo Fonseca avait alors affiché sa confiance envers un joueur considéré comme l’une des révélations du club.

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Mais la situation aurait évolué depuis. D’après L’Équipe, Rémi Himbert a perdu une partie du crédit dont il bénéficiait auprès du staff lyonnais, alors qu’il faisait encore l’unanimité il y a quelques mois. Un changement de statut pour le jeune attaquant de 18 ans, qui doit désormais retrouver la confiance de son encadrement et confirmer les espoirs placés en lui lors de son émergence chez les professionnels.

Pub. le - MAJ le
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