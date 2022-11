L'appel au boycott des supporters allemands

Lors de cette 14ème journée de Bundesliga, les supporters se sont fait remarquer en tribune. Plusieurs kops associés aux équipes allemandes ont déployé des banderoles pour appeler au boycott de la prochaine édition de la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar dans un tout petit peu plus de deux semaines (20 novembre - 18 décembre). Dès vendredi, pendant la rencontre entre le Borussia M'gladbach et Stuttgart, une banderole avait été brandi avec écrit dessus : «Boycott Qatar 2022 !» Dans la continuité de cette première revendication, plusieurs banderoles ont à nouveau été déployées ce samedi.

Au Signal Iduna Park notamment, durant le match entre Dortmund et Bochum, le même texte était affiché sur une banderole, en lettre capitale cette fois-ci («BOYCOTT QATAR 2022»). A Berlin où le Hertha affrontait le Bayern, une autre banderole a été mise en évidence par les supporters allemands. On pouvait lire sur celle-ci : «15 000 morts pour 5 760 minutes de foot ! Honte à toi !» Ce message devrait encore être largement décliné et diffusé dans les nombreuses enceintes sportives qui accueilleront des rencontres de Bundesliga ce dimanche pour la suite de la 14ème journée du championnat allemand.