OM : Pau Lopez fait une belle annonce pour son avenir

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille ira sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Si l’affiche est importante pour le prestige, elle permettrait aussi aux deux clubs olympiques de se rapprocher d’une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. En Ligue des Champions pour l’OM, en Ligue Europa Conference pour l’OL. Avant ce choc, le portier marseillais Pau Lopez s’est exprimé dans les colonnes de So Foot et a évoqué son avenir.

«Forcément, je ne me vois pas jouer dans un autre club en France, parce que n’importe quel autre club serait moins bien que l’OM (…) Là, j’ai 28 ans et j’ai presque réalisé tout ce que je voulais faire dans le football, donc je profite de chaque instant ici. Je n’ai rien d’autre en tête que l’OM. Je ne partirai pas d’ici, parce que j’ai tout ce dont j’ai besoin, sauf si le président et le coach me le demandent. Même si jouer à l’OM, c’est aussi une lourde responsabilité à porter. C’est normal, ce club le mérite». Un joli message pour les supporters phocéens.

À lire

OM : Diego Forlán donne son avis tranché sur Alexis Sanchez

Pour cet Olympico, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-1 de l’OM face à l’OL (cotée à 8,90) pour tenter de remporter 89€.