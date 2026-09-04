Toulouse : Yann Gboho file à Coventry !

Toulouse et Coventry ont scellé un accord in extremis pour le départ de Yann Gboho vers l’Angleterre dans les dernières heures du mercato. La concrétisation de ce transfert dépendait désormais exclusivement d’un feu vert administratif, les deux clubs devant prouver que l’ensemble des documents requis a bien été envoyé avant le coup de sifflé final du mercato. Une véritable course contre-la-montre s’était engagée pour l’ailier franco-ivoirien, intéressant ces dernières saisons sous le maillot du TFC. Cet après-midi, tout a été réglé.

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Yann Gboho quitte le TéFéCé, transféré à Coventry ⤵️https://t.co/wGg4Okusnz — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 4, 2026

«Après deux saisons et demie sous les couleurs violettes, Yann Gboho s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, transféré au Coventry City FC de Frank Lampard. Le Toulouse Football Club tient à saluer l’engagement et les performances de son numéro 10, devenu l’un des visages marquants du groupe toulousain et de la Ligue 1 McDonald’s», peut-on lire dans le communiqué publié par le TFC.