Juventus : Moise Kean à un pas de l’Atlético de Madrid

Dynamiteur de la fin du mercato d’hiver, Moise Kean pourrait rebondir en Espagne dans les heures à venir. Suivi par le Stade Rennais, Monza ou encore la Fiorentina, l’attaquant de la Juventus Turin se dirigerait finalement du côté de l’Atlético de Madrid. Selon les dernières informations de Relevo, les Colchoneros ont fait de l’ancien Parisien une priorité en cas de départ d’Angel Correa.

La suite après cette publicité

L’Atlético et la Juventus auraient même d’ores et déjà un accord de principe pour un prêt rémunéré jusqu’à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Vieille Dame, Kean (23 ans) pourrait ainsi aller chercher de la confiance et du temps de jeu avant l’Euro 2024…