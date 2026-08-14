Betis : les agents de Dani Ceballos s’impatientent

L’avenir de Dani Ceballos reste très incertain. Alors que le milieu espagnol souhaite toujours revenir au Betis après son départ libre du Real, le club sévillan ne dispose actuellement pas de la marge salariale nécessaire pour boucler son arrivée. Selon AS, ses représentants ont donc commencé à explorer sérieusement d’autres possibilités et mènent actuellement deux négociations en parallèle avec d’autres clubs. L’objectif est d’éviter que Ceballos ne se retrouve sans solution à l’approche de la fermeture du mercato.

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Le Betis reste néanmoins dans la course et aurait demandé au clan Ceballos d’être prévenu avant tout accord définitif avec une autre équipe, afin de pouvoir éventuellement réagir. Mais les Verdiblancos ont d’autres priorités : ils souhaitent d’abord recruter un attaquant et doivent également réaliser des départs pour libérer de la masse salariale. Malgré la volonté du joueur de retrouver son ancien club, le temps commence donc à jouer contre le Betis.