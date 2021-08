OL : Layvin Kurzawa, dossier déjà avorté ?

À quelques jours de la fermeture du mercato estival en France (31 août), les dossiers suivis par l'Olympique Lyonnais sont toujours en suspend à la grande déception de Peter Bosz, impatient de voir de nouvelles arrivées. Je suis toujours intéressé par de bons joueurs, et à certains postes, un bon joueur en plus va nous aider. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Juninho. Donc ces questions, c'est pour lui», avait lâché le nouveau technicien de l'OL, vendredi.

Depuis le surprenant départ de Melvin Bard vers Nice, le poste de latéral gauche est toujours une urgence. Maxwel Cornet, l'habituel titulaire, semble en instance de départ et Henrique, la nouvelle recrue brésilienne de l'été, ne semble pas être convaincant pour Bosz. Alors que la piste Layvin Kurzawa (28 ans) pouvait être un choix intéressant pour le coach néerlandais, le dossier serait en train de se refroidir. Selon L'Equipe, le statut de troisième choix derrière Juan Bernat et Abdou Diallo ne dérangerait pas l'international français de 29 ans. De plus, son salaire (environ 450 000 euros par mois) serait aujourd'hui le double de ce qu'est en mesure de proposer l'OL.

Emerson, nouvelle priorité des Gones

Si la piste ne serait pas complétement abandonnée, Lyon suit, comme nous vous l'avions révélé sur Foot Mercato le 1er août dernier, Emerson Palmieri (27 ans). Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, l'international et vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie pourrait être prêté cette saison par Chelsea avec une option d'achat obligatoire pour soulager les finances du club de Jean-Michel Aulas. Troisième dans la hiérarchie des Blues, Emerson serait favorable à un départ de Londres selon la presse italienne.

Le temps presse pour l'OL afin de répondre aux attentes de leur nouveau coach. Annoncés proches de l'Olympique Lyonnais, le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana, et l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun, semblent également s'éloigner. Juninho a encore beaucoup de boulot.