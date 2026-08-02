Le PSG a envoyé 33 M€ à Parme pour Zion Suzuki !

Le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus. Depuis quelques jours, le mercato parisien connaît une accélération assez folle après avoir été calme pendant plusieurs semaines. Entre la fin du dossier Yan Diomandé, l’accord trouvé avec l’AS Monaco pour la venue de Maghnes Akliouche et, désormais, la première offre envoyée pour le joueur de l’Ajax, Mika Godts, la direction parisienne avance ses pions. Récemment, la presse italienne annonçait un vif attrait du club double champion d’Europe en titre pour Zion Suzuki, gardien âgé de 23 ans évoluant à Parme. Un intérêt confirmé par nos soins.

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Cependant, Paris n’est pas seul sur le dossier. En effet, la Juventus a également fait du portier japonais, présent à la Coupe du Monde 2026 avec la nation nippone, sa principale cible pour le poste de gardien de but cet été. Si les deux clubs ont pris contact avec Parme pour évaluer la possibilité d’un transfert, ce sont les Turinois qui ont d’abord dégainé avec une première proposition, refusée par les Parmesans qui réclament au moins 30 millions d’euros pour céder Suzuki. Des exigences que le club parisien semble lui être en mesure de respecter.

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Quid de Lucas Chevalier ?

D’après les informations révélées par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a formulé une proposition à hauteur de 33 millions d’euros pour le natif de Newark. Les 14 fois champions de France ont devancé la Juventus dans la course au gardien japonais, alors qu’un accord est en vue avec les Parmesans. Les Turinois, eux, ne paraissent pas en mesure de s’aligner sur l’offre parisienne, renforçant ainsi davantage la possibilité que les Bianconeri abandonnent le dossier.

En cas d’arrivée de Suzuki dans la capitale française, quid de l’avenir de Lucas Chevalier ? Alors que le portier français, arrivé l’été dernier de Lille, devrait démarrer derrière Matvey Safonov dans la hiérarchie cette saison, la venue du Japonais pourrait le pousser vers la sortie. Une hypothèse dont pourrait profiter… la Juventus, qui a inscrit le nom de l’international français dans sa short-list cet été.