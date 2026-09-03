Real Madrid : nouvelles révélations sur les tensions entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé !

La saison 2025/2026 aura été marquée par de nombreux soucis en interne à Valdebebas. Il y a par exemple eu ces nombreux désaccords entre plusieurs cadres du vestiaire et Xabi Alonso, qui ont mené à un licenciement très rapide de l’actuel coach de Chelsea. La bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni avait aussi logiquement fait parler en Espagne, alors qu’Alvaro Arbeloa a aussi eu des problèmes avec certains joueurs, dont Kylian Mbappé qu’il avait repris de volée publiquement. Une saison à oublier pour les Merengues, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif.

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L’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche du Bernabéu cet été avait d’ailleurs, en partie, pour objectif de calmer un peu un vestiaire sous tension. Pour l’instant, c’est plutôt réussi, avec trois victoires en trois matchs de Liga, et des médias espagnols qui rapportent que tout semble bien se passer en interne. Les méthodes du coach portugais - un peu moins strictes que lors de son premier passage - semblent convaincre les cadres madrilènes, alors que le Special One serait très exigeant sur certains sujets comme l’intensité mise à l’entraînement.

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La hache de guerre a été enterrée

El Chiringuito de Jugones a fait de nouvelles révélations et explique qu’il y a aussi eu de l’apaisement entre certains joueurs. Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont ainsi eu leurs différends par le passé, et ce fut particulièrement tendu entre le Français et l’Anglais la saison dernière. Mais selon l’émission de télévision espagnole, les choses se sont calmées cette saison et les deux hommes s’entendent maintenant plutôt bien.

Sans forcément en dire plus, annonçant de nouvelles révélations lors des prochaines émissions, le média rajoute que José Mourinho est une des raisons de ce rapprochement entre les deux stars madrilènes. On a d’ailleurs vu, lors de plusieurs célébrations de buts cette saison, les deux hommes célébrer ensemble, de manière particulièrement effusive et amicale. Un rapprochement qui ravira logiquement Mourinho, puisque le Special One sait qu’il est essentiel que l’ancien du PSG et l’ex du BVB s’entendent bien et performent pour gagner des titres cette saison.