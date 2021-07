Nantes : Antoine Kombouaré attend des renforts

Malgré la victoire du FC Nantes contre le Stade Brestois (3-1) ce samedi, Antoine Kombouaré ne semblait pas satisfait de l'animation offensive des siens. À l'issue de cette rencontre amicale, le technicien âgé de 57 ans n'a pas caché sa volonté de voir des recrues venir renforcer ce secteur de jeu avant la fin de la préparation estivale.

«J’attends encore des attaquants. C’est ce que j’aimerais. J’espère qu’il y aura des recrues… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani (actuellement avec l'équipe de France pour les JO). Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait.»