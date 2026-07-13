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Lesley Ugochukwu rejoint Galatasatay

Par Kevin Massampu
1 min.
Lesley Ugochukwu @Maxppp

Lesley Ugochukwu n’aura finalement fait long feu à Burnley. Recruté l’été précédent contre 28,7 millions d’euros en provenance de Chelsea, le milieu de terrain français de 22 ans plie déjà bagages, après une saison où il aura disputé 38 rencontres et a terminé à la 19e place avec les Clarets, synonyme de relégation en Championship. Toutefois, le joueur formé à Rennes ne portera pas les couleurs de Burnley la saison prochaine, puisqu’il a pris la direction d’Istanbul et de Galatasaray.

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Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le champion de Turquie a officialisé la venue du milieu défensif. Pour s’attacher ses services, Galatasaray a dû débourser pas moins de 30 millions d’euros.

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