Tout s’accélère à Strasbourg. Après seulement une victoire (5-1, contre l’AJ Auxerre) sur les sept derniers matches, Hugo Oliveira se retrouvait sur la sellette. Malgré sa présence à l’entraînement ce mardi matin, le technicien portugais pourrait ne pas être sur le banc du Racing samedi, à l’occasion de la réception de Brest. Son avenir semble donc s’écrire loin de l’Alsace, alors que la direction strasbourgeoise touche déjà au but pour lui trouver un successeur dans les prochaines heures.

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Selon les informations de Fabrizio Romano, le RCSA a trouvé un accord avec Vitor Matos pour un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une année supplémentaire en option. Actuellement entraîneur de Swansea, le Portugais a obtenu l’autorisation de son club pour négocier son départ et n’était pas présent au centre d’entraînement ce mardi. Les deux formations doivent désormais s’entendre sur les conditions de son transfert, puisque Matos est lié aux Swans jusqu’en 2030. Une indemnité de 5 millions d’euros est notamment évoquée.