Real Madrid : José Mourinho sort du silence

Selon la presse espagnole, le Real Madrid a bien prévu de faire de José Mourinho son futur entraîneur et le Special One serait partant. Mais face aux médias portugais, à la veille du déplacement à Famalicão, le coach de Benfica a assuré ne pas avoir été contacté par la Casa Blanca.

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«Non, personne du Real Madrid ne m’a contacté, je peux te l’assurer. Je suis dans le football depuis trop longtemps, tout comme toi dans le journalisme, et nous sommes habitués à ce genre de choses, mais rien venant du Real Madrid. (…) Rien. Je ne peux rien dévoiler. J’ai déjà dit à votre collègue que concernant le Real Madrid, rien à signaler, et concernant Benfica, vous connaissez déjà la situation. J’ai encore un an de contrat avec Benfica, et c’est tout», a-t-il confié.