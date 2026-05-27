Strasbourg : Marc Keller fait une annonce de taille pour le mercato

La vue imprenable sur Strasbourg n’a pas suffi à dissiper l’amertume. Les Alsaciens mesurent le chemin parcouru autant que les occasions perdues par un Racing qui avait rêvé plus grand. Longtemps porté par l’euphorie d’un parcours européen historique, le club a finalement terminé sa saison dans un climat de frustration généralisée. L’élimination en demi-finale de Ligue Conférence face au Rayo Vallecano a laissé des traces profondes, tant sportives qu’émotionnelles, après une campagne continentale qui avait fait vibrer toute la Meinau. Quelques jours plus tôt, Strasbourg avait déjà vu s’envoler la Coupe de France contre Nice au stade des demi-finales, avant de conclure le championnat à une 8e place cruelle, la première hors des billets européens. Une fin de saison brutale pour un groupe qui avait nourri l’ambition de ramener un trophée en Alsace et de confirmer son ascension sur la scène française et européenne. Car derrière les promesses et les grandes soirées européennes, cette saison a aussi été traversée par de fortes turbulences. Le changement d’entraîneur en cours d’exercice a d’abord marqué un tournant, obligeant le vestiaire à se réadapter dans l’urgence alors que les résultats commençaient à s’effriter.

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Dans les tribunes, la défiance d’une partie des supporters envers la direction et la stratégie de BlueCo n’a cessé de grandir au fil des mois, jusqu’à créer un climat de tension permanent autour du club. Emmanuel Emegha, symbole malgré lui des fractures actuelles du Racing, a, lui aussi, cristallisé les crispations après les polémiques autour de son avenir et les scènes de tension aperçues à la Meinau après l’élimination européenne. Malgré tout cela, Marc Keller refuse de parler d’échec total. Le président strasbourgeois continue de défendre la trajectoire d’un club qu’il estime en progression, même si la saison se referme sans titre, sans qualification européenne et avec le sentiment persistant que Strasbourg est passé tout près de basculer dans une autre dimension. « La saison n’est pas un échec. On a tout donné. On veut lutter pour les places européennes, c’est un fait. Nos rivaux, ce sont Lille, Rennes ou Monaco qui sont à la bagarre chaque année. On est encore dans l’apprentissage. Quand on est remontés en Ligue 1 en 2017, on n’est pas devenus un club installé en un claquement de doigts. Il a d’abord fallu se maintenir, puis progresser petit à petit. Pour l’Europe, il s’agit de la même logique. Ce que l’on a vécu cette saison est un passage pour être plus ambitieux, comme à l’époque du National ou de la Ligue 2», a-t-il déclaré dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace.

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Un mercato axé sur les ventes ?

Toujours au micro de nos confrères de DNA, Marc Keller a tenu à relativiser la déception malgré une fin de saison frustrante, estimant que le Racing poursuivait malgré tout sa progression et que les bases du projet restaient solides. « On continue le mouvement vers le haut à tous les niveaux. Sportivement, il nous faut désormais améliorer quelques détails qui font la différence là où l’on veut être. Alors, bien sûr, on aurait rêvé d’emmener tous nos supporters au Stade de France et à Leipzig, mais cela reste une très belle expérience. Évidemment, les absences d’Emmanuel Emegha et de Joaquin Panichelli ne nous ont pas aidés, mais ça n’est pas une excuse. C’est comme ça, il n’y a pas de regrets à avoir. L’équipe a tout donné». Mais pour pouvoir avancer un peu plus, le président strasbourgeois, qui a d’ailleurs fait une autre grande annonce pour l’avenir du coach Gary O’Neil, sait que le mercato va être décisif et il en a d’ailleurs profité pour calmer les ardeurs et faire une première annonce.

« Les propriétaires ont beaucoup investi en trois ans (230 millions d’euros), un peu plus vite et plus fort que ce qu’ils avaient prévu initialement. Vis-à-vis de la DNCG française et de la régulation financière de l’UEFA, il faudra évidemment vendre des joueurs, à l’instar des équipes qui luttent dans la même catégorie que nous, pour présenter des budgets plus équilibrés. Ça fait partie de la vie d’un club qui vise l’Europe. On sera plus à l’écoute du marché pour nos joueurs présents depuis deux ans ou plus, qui auraient d’ailleurs déjà pu partir et pour lesquels on a refusé de grosses offres». Reste désormais à savoir quelle direction prendra Strasbourg dans les prochaines semaines. Après une saison riche en émotions mais conclue sans récompense, le mercato estival s’annonce capital pour permettre au Racing de franchir un nouveau cap. Si les enseignements de cet exercice contrasté sont tirés, les Alsaciens pourront relancer immédiatement la dynamique et replacer le club dans la course à l’Europe dès la saison prochaine.