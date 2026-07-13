Coupe du Monde 2026 : Unai Simon ne veux pas que le match contre la France aille aux tirs au but

Ce mardi soir, la France et l’Espagne se défieront en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un choc qui s’annonce fort intéressant et qui pourrait être très serré. Gardien de l’Espagne, Unai Simon a confié à El Partidazo de COPE qu’il ne voulait pas que la partie dure jusqu’à une séance de tirs au but.

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«Non je préférerais gagner 4-0 dans le temps réglementaire. Je n’aime pas les séances de tirs au but. Je suis un peu un maniaque en la matière, j’aime les analyser, mais je suis convaincu que c’est une loterie. Je suis très confiant : si je choisis le bon côté, je l’arrêterai, c’est ma responsabilité. Mais je ne veux pas que tout se joue aux tirs au but», a-t-il déclaré.

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