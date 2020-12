OM : trois clubs de Premier League veulent Morgan Sanson !

«Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (...) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. Si je crains des départs importants ? Non, je ne pense pas, mais on n'a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non. » Il y a quatre jours, André Villas-Boas faisait le point sur le mercato hivernal à venir du côté de l'Olympique de Marseille. Un mercato toujours difficile à anticiper, encore plus cette année avec les difficultés économiques générées par l'épidémie liée au coronavirus.

Si ce sujet est passé au second plan depuis que l'entraîneur portugais de l'OM a dérapé après la conférence de presse consécutive à la défaite subie à Rennes mercredi, il est pourtant jugé toujours aussi important par la direction du club phocéen, qui avait tablé sur 60 M€ de ventes l'été dernier. Mais puisque les éléments à forte valeur marchande comme Caleta-Car ou Kamara ne sont pas partis, l'objectif n'a pas été réalisé. L'hypothèse d'un départ de joueur majeur en janvier n'est donc pas à écarter.

L'OM veut 25 M€

Et cela tombe bien, car l'un des principaux candidats au départ lors du dernier mercato est courtisé. Comme le rapporte Skysports, trois clubs de Premier League souhaitent recruter Morgan Sanson. La Premier League, destination jugée idéale depuis longtemps pour le milieu de terrain de 26 ans, qui n'y avait pourtant pas trouvé de point de chute adéquat l'été dernier. Ces clubs seront-ils prêts à payer le tarif réclamé par l'OM ? C'est un chèque de 25 M€ qui est espéré du côté de la Canebière.

Avec la crise économique qui touche même les clubs anglais, il n'est pas dit que l'OM parvienne à ses fins d'un point de vue économique. Cela dit, ces mêmes clubs anglais balayent souvent d'un revers de main les considérations financières lorsqu'il s'agit de renforcer leur équipe en vue d'un maintien ou d'une qualification en Coupe d'Europe. Un peu moins utilisé cette saison en raison de la concurrence apportée par Pape Gueye et Michaël Cuisance, Sanson, qui s'est récemment rapproché de l'influent agent Pini Zahavi afin de s'ouvrir plus d'opportunités de départ, pourrait enfin franchir la Manche.