Le PSG connait le prix à payer pour la sensation Yan Diomande

Il est la nouvelle sensation venue de Bundesliga. Actuellement présent au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, avec qui il était titulaire lors des deux premiers matchs, Yan Diomande est en train d’exploser au RB Leipzig. L’ailier de 19 ans seulement cumule déjà 7 buts et 4 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues. Ce n’est pas un hasard si son club allemand revient sur le devant de la scène (4e du championnat à la trêve), après un dernier exercice décevant.

Arrivé l’été dernier en provenance de Leganés pour 20 M€, l’Ivoirien risque de vite repartir de Leipzig. Ses prestations et ses qualités ont tout de suite sauté aux yeux des recruteurs des plus grandes équipes européennes. Le Bayern Munich, Manchester United et même le PSG suivent avec beaucoup d’attention celui qui est capable d’évoluer sur les deux ailes. Selon Sky Sports, le natif d’Abidjan devrait rester au RBL cet hiver mais un transfert compris entre 60 et 70 M€ pourrait bien intervenir dans les prochains mois.