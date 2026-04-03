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Ligue des Champions

PSG : Dembélé et Ekitike se sont titillés avant PSG-Liverpool

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Liverpool
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Après le succès du PSG face à Toulouse (3-1), Ousmane Dembélé a fait un point sur ses retrouvailles avec Hugo Ekitike et les ambitions du club pour la fin de saison. Auteur d’un doublé décisif au Parc des Princes, l’ailier français reste concentré sur les prochains rendez-vous, notamment le quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Dans la foulée de la rencontre contre le TFC, il a évoqué la confrontation à venir avec son ancien coéquipier devenu adversaire :

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«On a parlé un peu de ce match-là. Hugo, c’est un super joueur, il est vraiment en forme et on espère que contre nous, il ne le sera pas. Bien sûr, quand le championnat, la Ligue des champions ou la coupe commencent, on veut toujours remporter tous les trophées. On va essayer de garder le championnat et la Ligue des champions». Voilà qui promet de belles retrouvailles.

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