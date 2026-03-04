Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe de France

OM - Toulouse : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Les compositions probables de OM-Toulouse @Maxppp
Marseille Toulouse

Ce mercredi, c’est la suite des quarts de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina. Le milieu de terrain est assuré par Arthur Vermeeren, Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greenwood et Igor Paixao.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Pitchounes s’organisent dans un 3-4-3 avec Kjetil Haug qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mark McKenzie, Charlie Cresswell et Rasmus Nicolaisen en défense. Pape Demba Diop et Cristian Casseres composent l’entrejeu alors que Djibril Sidibé et Dayann Methalie occupent les ailes. En pointe, Emersonn est accompagné par Aaron Donnum et Yann Gboho.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Medina - Vermeeren, Kondogbia, Abdelli - Greenwood, Aubameyang, Paixao

La suite après cette publicité

Toulouse FC : Haug – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Diop, Casseres, Methalie – Donnum, Emersonn, Gboho

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Toulouse

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Toulouse Logo Toulouse
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier