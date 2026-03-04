OM - Toulouse : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite des quarts de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina. Le milieu de terrain est assuré par Arthur Vermeeren, Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greenwood et Igor Paixao.

De leur côté, les Pitchounes s’organisent dans un 3-4-3 avec Kjetil Haug qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mark McKenzie, Charlie Cresswell et Rasmus Nicolaisen en défense. Pape Demba Diop et Cristian Casseres composent l’entrejeu alors que Djibril Sidibé et Dayann Methalie occupent les ailes. En pointe, Emersonn est accompagné par Aaron Donnum et Yann Gboho.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Medina - Vermeeren, Kondogbia, Abdelli - Greenwood, Aubameyang, Paixao

Toulouse FC : Haug – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Diop, Casseres, Methalie – Donnum, Emersonn, Gboho