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Coupe de France

CdF : Emmanuel Macron copieusement sifflé par le Stade de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le président de la République, Emmanuel Macron @Maxppp
Lens 2-1 Nice

En amont de la finale de la Coupe de France au Stade de France, Emmanuel Macron a été accueilli par les sifflets du public en descendant sur la pelouse. Malgré cette ambiance hostile, le chef de l’État a scrupuleusement respecté le protocole d’avant-match en allant saluer un à un les finalistes de Lens et de Nice.

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Guidé par le président du RC Lens pour les présentations, Emmanuel Macron s’est notamment arrêté pour échanger avec Florian Thauvin, le champion du monde artésien. Le Président a profité de cet instant pour féliciter chaleureusement les Lensois pour leur belle saison, offrant une parenthèse sportive au milieu de la bronca des tribunes.

Pub. le - MAJ le
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