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Ligue 1

La LFP refuse de reporter le choc PSG-OL !

Par Josué Cassé
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
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Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais pourrait finalement bien se jouer comme prévu. Selon les dernières informations de L’Équipe, la préfecture de police de Paris a écrit à la Ligue de football professionnel (LFP) ce jeudi soir afin de savoir si elle était disposée à reporter la rencontre. Prévu ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes, ce match de la 8e journée de Ligue 1 est au cœur des discussions en raison des contraintes liées à la mobilisation des forces de l’ordre dans la capitale.

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Toutefois, la LFP a refusé de donner suite à cette demande de report, précisant malgré tout qu’elle s’en remettrait évidemment à la décision des pouvoirs publics si un arrêté préfectoral était pris. Le PSG et l’OL restent donc dans l’attente d’une éventuelle évolution de la situation, alors que les autorités cherchent à adapter le dispositif de sécurité à un week-end chargé à Paris. Vous l’aurez compris, pour l’heure, le calendrier initial est maintenu.

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