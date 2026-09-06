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Hakim Ziyech va signer à Botafogo

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hakim Ziyech avec le maillot de la sélection marocaine @Maxppp

Après son départ récent du Wydad Casablanca, Hakim Ziyech va prendre la direction du Brésil pour rejoindre Botafogo. Le club de Rio, actuellement en difficulté en championnat avec une modeste 13e place après 24 journées, a décidé de miser sur l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pour tenter de redresser la barre. Après avoir longtemps réfléchi à cette nouvelle destination, le gaucher de 33 ans va finalement découvrir un nouveau championnat.

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Il est désormais attendu à Rio de Janeiro en début de semaine. Il devrait alors s’engager jusqu’en décembre 2028 avec Botafogo avant d’être présenté officiellement. Après son passage au Wydad, où il a disputé 16 rencontres (9 buts), le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 va donc tenter un nouveau pari.

Pub. le - MAJ le
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