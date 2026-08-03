Vozinha accueilli comme une superstar au Chili

Le dossier Vozinha est désormais terminé, et le gardien cap-verdien a bien pris la direction du Chili pour rejoindre Colo-Colo. Après plusieurs jours de doute autour de son arrivée, notamment en raison de ses absences répétées et des rumeurs l’envoyant finalement vers la RS Berkane au Maroc, le portier de 40 ans a confirmé son choix initial. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, il s’apprête à poursuivre son aventure loin de l’Europe.

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Locura en la llegada de Vozinha a Chile!!



El nuevo arquero de Colo Colo ya está en Santiago y mañana se someterá a los exámenes médicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026

Et son arrivée au Chili a confirmé la popularité acquise ces dernières semaines. Accueilli par une véritable marée de supporters à l’aéroport, Vozinha a été reçu comme une véritable star par les fans de Colo-Colo, qui voient en lui le héros du parcours historique des Requins Bleus au Mondial. Une preuve supplémentaire de l’impact laissé par le vétéran cap-verdien, devenu l’une des grandes figures de la dernière Coupe du Monde.