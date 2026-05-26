Zlatan Ibrahimović a le choix entre 4 noms pour trouver le nouveau coach de l’AC Milan

Le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, n’a pas plaisanté. Au sortir d’une saison 2025/2026 marquée par une cinquième place au classement synonyme d’absence en Ligue des Champions pour une deuxième année consécutive, RedBird a viré pas moins de quatre dirigeants, dont le coach Max Allegri. « L’heure est désormais venue d’opérer un changement et une réorganisation complète des opérations footballistiques. Avec effet immédiat, nous nous séparons du PDG Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare, de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur technique Geoffrey Moncada. »

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Un coup de balai expéditif auquel a résisté (pour le moment) l’un des hommes forts du Milan, Zlatan Ibrahimović. Conseiller du propriétaire, l’ancien attaquant n’est pas exempt de tout reproche et nombreux sont les tifosi rossoneri à réclamer son départ. Mais pour l’instant, la presse italienne s’accorde à dire que l’ancien pensionnaire du PSG, de Manchester United et du Los Angeles Galaxy doit trouver le remplaçant de Massimiliano Allegri. Et visiblement, la liste des candidats potentiels est déjà longue. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque au moins quatre noms.

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Xavi le favori, mais…

Le premier est celui de Xavi. Âgé de 46 ans, l’Espagnol est une vieille connaissance d’Ibrahimović puisque les deux hommes ont évolué ensemble au FC Barcelone. Libre de tout contrat depuis son départ du club catalan en 2024, le champion du monde 2010 est même annoncé comme le choix préféré du Suédois selon le Corriere dello Sport. Cependant, un autre candidat est cité comme la deuxième alternative crédible : Andoni Iraola. Passé du Rayo Vallecano à Bournemouth, l’Espagnol de 43 ans a officialisé son départ des Cherries après trois ans de bons et loyaux services et une sixième place décrochée cette saison. Un beau parcours en Premier League qui lui vaut d’être l’un des entraîneurs libres les plus courtisés, puisque son nom a été cité au Real Madrid, à Crystal Palace, à Liverpool ou encore au Napoli.

Également libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace, Oliver Glasner possède un profil intéressant pour Milan. L’Autrichien a su faire ses preuves à l’Eintracht Francfort et chez les Eagles malgré des effectifs sans réelles stars. Un atout pour des Rossoneri sans doute obligés de se délester de plusieurs grands noms. Enfin, le dernier nom évoqué est celui du futur coach libre : Mauricio Pochettino. Sélectionneur des États-Unis jusqu’à la fin de la Coupe du Monde, l’Argentin a des chances de ne pas poursuivre sa mission. Un temps cité comme successeur possible d’Álvaro Arbeloa à Madrid, l’ex-défenseur a ses partisans en Lombardie. Et certains disent qu’Ibra profitera de sa présence cet été aux États-Unis pour son rôle de consultant pour Fox Sports pour avoir le temps de parler avec Pochettino…