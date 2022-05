Un joueur du Deportivo la Corogne licencié pour avoir menti sur le Covid

Toujours en course pour une promotion en deuxième division, le Deportivo la Corogne vient d'annoncer la résiliation du contrat de Juan Carlos Menudo (30 ans) pour «une accumulation d'infractions graves» et la raison est assez déroutante. Selon El País, le Depor a pris cette décision après avoir appris que son numéro 10 avait menti en disant qu'il avait Covid afin de manquer les derniers entraînements et de sécher le match en fin de semaine.

La suite après cette publicité

L'objectif ? Se rendre à Séville pour assister à la finale de la Coupe du Roi entre Valence et les Verdiblancos (1-1, victoire de Séville aux tirs au but) dont il supporter depuis plusieurs années. Pour ce geste, Menudo en a donc payé le prix fort, en plus de voir son club de cœur s'incliner au bout de la nuit face aux Merengots...