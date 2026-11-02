Le Havre : la colère noire des ultras contre BlueCrow

La crise continue de s’intensifier au Havre. Après les départs de Didier Digard, Jean-Michel Roussier et Demba Ba, trois groupes de supporters du HAC (les Kop Ciel et Marine, Barbarians Havrais et HAC Fans) ont publié ce lundi un communiqué commun intitulé « Blue Crow Out ». Les ultras dénoncent la gestion du propriétaire américain, accusé d’avoir « démantelé le HAC » et de faire preuve d’une « méconnaissance totale de la gestion d’un club de football, de son histoire et de son identité ». Pour eux, « l’union sacrée » décrétée après la lourde défaite face au PSG (1-5) a désormais volé en éclats.

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Les supporters havrais entendent également faire comprendre à Blue Crow qu’ils ne comptent pas quitter le club malgré les turbulences. « Vous ne nous renverrez pas. Et surtout, vous ne nous ferez pas taire ! Vous quitterez le club avant nous ! », préviennent-ils. Malgré leur rupture avec la direction, les groupes appellent les joueurs à tout donner dimanche contre Lorient, « pour le Club, pas pour le corbeau ! ». Plusieurs ultras se sont d’ailleurs réunis ce lundi soir devant le stade Océane pour manifester leur mécontentement.