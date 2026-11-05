Valère Germain de retour à Monaco ?

Valère Germain pourrait prochainement retrouver l’AS Monaco, près de dix ans après son départ pour l’Olympique de Marseille. Selon

Nice-Matin, l’ancien attaquant de 36 ans, qui a pris sa retraite en janvier dernier après une dernière expérience au Japon, à Hiroshima, est en discussions avec le club de la Principauté pour devenir ambassadeur. Le Français a notamment rencontré Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, ainsi qu’Olga Dementieva, directrice générale adjointe, afin d’évoquer les contours de cette éventuelle collaboration. Pour le moment, aucun accord n’a été signé et les modalités précises de sa future mission restent à définir. Les échanges portent uniquement sur un rôle d’ambassadeur, sans aucune perspective d’intégrer le staff technique de Filipe Luis.

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Formé à Monaco, Valère Germain entretient une relation particulière avec le club où il a passé une grande partie de sa carrière. Présent sur le Rocher entre 2005 et 2017, avec une saison en prêt à l’OGC Nice lors de l’exercice 2015-2016, l’ancien buteur a participé à deux moments marquants de l’histoire récente de l’ASM. Champion de Ligue 2 en 2013, il a contribué au retour de Monaco dans l’élite avant de remporter le titre de champion de France en 2017, au sein d’une équipe guidée par Kylian Mbappé et Radamel Falcao. Cette même saison, les Monégasques avaient atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Après avoir également porté les couleurs de Marseille et poursuivi sa carrière à l’étranger, Germain pourrait désormais renouer avec son club formateur dans un rôle différent, cette fois en dehors des terrains.