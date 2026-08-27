Stade Rennais : ça bouge beaucoup autour de Djaoui Cissé

Djaoui Cissé a de fortes chances de quitter le Stade Rennais avant la fin de ce mercato estival 2026. S’il a rendu d’excellents services ces deux dernières saisons, se révélant lors de l’exercice 2024-2025, le milieu de terrain âgé de 22 ans a vu ses perspectives de temps de jeu se réduire ces derniers mois avec les arrivées de Rongier, Camara, Szymanski et Thomasson.

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Malgré un contrat jusqu’en 2030, il a compris qu’un départ était la meilleure option, d’autant que son club allait s’y retrouver financièrement. Depuis plusieurs jours, il est établi que Strasbourg s’intéresse grandement à lui, et il correspond au profil apprécié par l’actionnaire BlueCo, à savoir jeune, avec du potentiel et une plus-value imaginable à court terme.

Cissé penche pour Strasbourg mais…

Selon nos informations, Djaoui Cissé est intéressé à l’idée de rejoindre Strasbourg. Cela dit, il n’est pas encore tombé d’accord sur les contours d’un contrat. Et Strasbourg n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec le Stade Rennais. Mais le club alsacien va devoir se méfier.

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Car les clubs étrangers rôdent autour du milieu français. Fulham en Angleterre et l’Eintracht Francfort en Allemagne sont toujours à l’affût, et pourraient envoyer une offre dans les prochains jours. Rennes, de son côté, espère boucler cette vente au plus vite, d’autres dossiers étant également en attente.