Rabah Madjer bientôt en prison ?

Ancienne star du football algérien et du FC Porto, connue pour sa fameuse talonnade, Rabah Madjer était jugé ce jeudi à Alger pour "faux et usage de faux", "fausse déclaration" et "escroquerie". Un procureur d'Alger a requis 18 mois de prison ferme contre lui.

Possédant deux journaux "Al Balagh" et "Al Balagh Erriadhi", il aurait continué d'encaisser des chèques de publicité publique un an après leur fermeture, poussant l'Agence nationale d'édition et de publicité à porter plainte et à réclamer des dommages et intérêts. Verdict le 9 juin selon RMC Sport.