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Manchester United est venu aux renseignements pour Ismaïla Sarr

Après une saison aboutie avec Crystal Palace et une Coupe du Monde 2026 réussie sous les couleurs du Sénégal, Ismaïla Sarr voit sa cote grimper sur le marché. Selon nos informations, Manchester United a sondé le profil de l’ailier sénégalais, sans en faire sa priorité à ce stade du mercato.

Par El-Hadji Loum
1 min.
Sarr United @Maxppp

Brillant sous les couleurs de Crystal Palace, Ismaïla Sarr continue de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. L’international sénégalais (87 sélections) sort de la meilleure saison de sa carrière, ponctuée par un sacre en Ligue Europa Conférence. Meilleur buteur des Eagles dans la compétition (9 buts), il a également été élu meilleur joueur du tournoi grâce à ses prestations de très haut niveau.

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L’ailier de 28 ans a confirmé cette dynamique quelques semaines plus tard lors de la Coupe du Monde 2026. Avec les Lions de la Teranga, Sarr a une nouvelle fois répondu présent, enchaînant les performances convaincantes face aux meilleures nations et inscrivant 4 buts dans la compétition. Une régularité qui n’est pas passée inaperçue sur le marché des transferts.

Manchester United garde un œil sur Sarr

Selon nos informations, Manchester United fait partie des clubs qui ont pris des renseignements sur Ismaïla Sarr. Bien qu’il ne soit pas la priorité absolue des Red Devils pour renforcer leur secteur offensif, le Sénégalais figure parmi les profils étudiés par la cellule de recrutement mancunienne, qui continue d’explorer plusieurs options avant de passer à l’action.

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L’intérêt de Manchester United ne devrait d’ailleurs pas laisser insensible le principal intéressé. Grand supporter des Red Devils depuis son enfance, Ismaïla Sarr confiait récemment que le club mancunien était celui de ses rêves. Un élément qui pourrait compter si les dirigeants anglais décidaient d’accélérer dans ce dossier au cours des prochaines semaines.

Pub. le - MAJ le
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