L’OM va rendre hommage aux victimes de la rue de Tivoli

5 jours plus tard, Marseille est toujours endeuillé par la tragique explosion de la rue de Tivoli, soufflant un immeuble entier et causant la mort de 8 personnes. La rencontre entre l’OM et Troyes dimanche soir (20h45) débutera par un hommage aux victimes.

D’après La Provence, les spectateurs seront invités à respecter une minute de silence avant la rencontre. Durant le match, les joueurs marseillais porteront quant à eux un brassard noir en signe de deuil. L’émotion risque d’être vive au Vélodrome.

