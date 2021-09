Le Portugal contre la Coupe du Monde tous les deux ans

La Fédération Portugaise de Football a annoncé être défavorable à la réforme de la FIFA, voulant organiser la Coupe du Monde tous les deux ans au lieu des quatre ans actuels, et ce en accord avec la Ligue du pays : la FPF «désapprouve l'intention de la FIFA d'augmenter la fréquence de la plus grande compétition d'équipes nationales du monde», critiquant ainsi la « surcharge des calendriers, [...] la santé physique des athlètes, [...] l'impact sur la santé mentale des joueurs, contraints, dans ce format, de faire deux rassemblements annuels de plusieurs semaines », et « le chevauchement des Jeux olympiques et des Coupes du monde ».

« Pour tous ces facteurs, il est clair que nous ne pouvons être favorables à la mise en oeuvre d'une telle mesure et encore moins comme le résultat d'un processus de consultation inexistant », conclut le communiqué de l'instance portugaise, qui se positionne contre ce projet de Mondial bisannuel, comme l'avaient fait l'Europe (UEFA) et l'Amérique du Sud (CONMEBOL) avant elle.