Liverpool : Slot donne des nouvelles d’Ekitike

C’est la mort dans l’âme qu’Hugo Ekitike a dû annoncer son forfait pour la Coupe du Monde suite à la rupture du tendon d’Achille de son pied droit lors du quart de finale contre le PSG. L’attaquant français de 23 ans a été opéré avec succès, mais il est encore impossible d’estimer la date de son retour, comme l’a confié l’entraîneur de Liverpool Arne Slot en conférence de presse.

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« L’opération s’est bien déroulée. C’était la première étape, et la plus importante, qu’il devait franchir. Mais dans un processus de rééducation aussi long, il y a tellement d’étapes cruciales à franchir avant de pouvoir estimer la durée de la convalescence. Ça va prendre du temps. Il reviendra plus fort, comme tous ceux qui ont été blessés pendant si longtemps », a lancé Slot, dont l’équipe reçoit Crystal Palace ce week-end.