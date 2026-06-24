CdM 2026, Angleterre : ça a chauffé entre Jude Bellingham et Carlos Queiroz

Hier soir, la sélection anglaise n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face au Ghana à la Coupe du Monde 2026. En effet, les coéquipiers de Jude Bellingham se sont retrouvés piégés face à une armée (0-0), qui aurait pu inverser le cours du jeu à un moment ou un autre. Seulement voilà, hormis le résultat qui reste décevant pour les Three Lions, une polémique a vu le jour. Celle-ci concerne le milieu de terrain du Real Madrid. À la mi-temps, une vive tension est apparue entre l’Anglais et le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz.

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Comme l’indique The Telegraph, le coach et au moins un membre de son staff auraient adressé des propos insultants à Bellingham. Morgan Rogers, proche et coéquipier de Bellingham en sélection, a retenu le joueur de 22 ans, tandis que le coach se faisait également maintenir par ses joueurs. Après la rencontre, Queiroz a expliqué sa version des faits en conférence de presse. « Il a mal réagi en proférant des insultes, c’est ce qui a déclenché l’histoire. Mon intention était de lui dire de se calmer avec ce tacle (sur Jérôme Opoku). Cela aurait pu lui valoir un deuxième carton jaune, voire un carton rouge, car il a utilisé son pied contre mon joueur » a détaillé le technicien de 73 ans.