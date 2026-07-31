Redouane Halhal va signer à Venezia

Déjà suivi de près par plusieurs clubs italiens ces derniers mois, Redouane Halhal est sur le point de franchir un cap dans sa carrière. Selon les informations de Sky Italia que nous pouvons confirmer, le défenseur central de Malines va s’engager avec Venise dans le cadre d’un transfert estimé à cinq millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus. L’international marocain est déjà en direction de l’Italie afin de passer sa visite médicale et de satisfaire aux traditionnelles obligations médiatiques avant l’officialisation.

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Formé à Montpellier, passé ensuite par l’Atlético de Madrid, Helmond Sport puis Malines, le joueur de 23 ans sort d’une Coupe du Monde 2026 disputée avec le Maroc et compte cinq sélections avec les Lions de l’Atlas. Cette arrivée en Serie A confirme la progression du défenseur de 23 ans qui va donc poursuivre son ascension dans un championnat souvent réputé pour sa capacité à développer les profils défensifs.