CdM 2026 : le discours puissant de Gianni Infantino aux joueurs iraniens

En marge de la Coupe du Monde, Gianni Infantino s’est rendu dans le vestiaire de l’Iran à Los Angeles, après le match nul de la Team Melli contre la Nouvelle-Zélande (2-2) pour son entrée en lice. Selon plusieurs sources et dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président de la FIFA, accompagné de l’ambassadeur Youri Djorkaeff, a tenu à exprimer sa fierté et sa compassion envers une sélection confrontée à d’immenses difficultés logistiques. En raison de la guerre menée par les États-Unis en Iran, l’équipe a dû déplacer son camp de base de l’Arizona vers le Mexique et faire face au refus de visas pour une quinzaine de membres de sa délégation. Conscient des incessants allers-retours imposés aux joueurs, Infantino a salué leur résilience face à ce contexte géopolitique lourd.

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Devant les joueurs et le staff, le patron du football mondial a prononcé un discours empreint de diplomatie alors qu’il est un soutien à Donald Trump : «ce soir, c’était un match dur et avec un plus de chance, vous auriez pu gagner. Mais vous devez… à vos familles, vos amis, vos gens et au monde que vous êtes à la Coupe du monde, que vous performez et il vous reste encore deux matchs. Et dans ces deux matchs qu’il vous restera à jouer, vous rendrez de nouveau encore le monde fier de ce que vous faites. Je sais ce que vous traversez, je comprends, mais vous êtes plus forts que tout. Vous envoyez un message au monde entier. Ce soir, vous avez unis tout le stade ici derrière vous, derrière la Team Melli. Vous l’avez montré au monde et envoyer un message fort. Merci beaucoup. Si votre entraîneur le veut bien, je pourrais jouer attaquant au prochain match.» Malgré ce discours habile, les joueurs iraniens ont fait part de leur mécontentement après la rencontre.