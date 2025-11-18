EdF : Raymond Domenech achève Rayan Cherki

Après avoir explosé à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a quitté son club formateur pour rejoindre Manchester City, où il gagne petit à petit sa place dans le plan de jeu de Pep Guardiola (13 matchs, 4 buts, 4 passes décisives). Un nouveau statut qui lui a permis d’être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Mais malgré des débuts impressionnants lors de sa première sélection face à l’Espagne, avec un but et une passe décisive, le milieu offensif de 22 ans a réalisé des performances plus mitigées lors du rassemblement de novembre.

La suite après cette publicité

De quoi attiser des critiques bien trop précoces de la part de certains consultants, à l’image de l’ancien sélectionneur tricolore Raymond Domenech. Sur La chaîne L’Équipe, ce dernier a donné son avis sans détour sur la situation de Rayan Cherki, qu’il n’imagine pas à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. « Il n’a aucune chance. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents. Une place dans le groupe pour la Coupe du monde ? Ah, mais je n’y crois pas ! », a-t-il lancé. Difficile de se prononcer à plus de six mois de la compétition.