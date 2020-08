La Juventus pourrait lâcher deux joueurs pour Nicolo Zaniolo

Parmi les grands espoirs du football italien, on trouve Nicolo Zaniolo. Le milieu de terrain de la Roma semble destiné à partir après que ses coéquipiers l'est agressé dans le vestiaire. Le profil du jeune de 21 ans plairait beaucoup à la Juventus qui chercherait à le récupérer. En effet, Tuttosport estime que l'entrejeu de Maurizio Sarri manque d'un milieu de terrain relayeur avec un profil plus offensif que des Ramsey ou Bentancur (6 buts en 26 matchs pour Zaniolo contre 3 en 24 matchs pour le Gallois).

Pour remplir ce trou dans l'effectif, la Vieille Dame serait prête à sacrifier deux joueurs déjà cités dans les négociations d'autres dossiers. Ainsi, Federico Bernardeschi et le jeune défenseur Romero, potentiellement impliqués dans l'acquisition d'Arkadiusz Milik, pourraient être invités à rejoindre la capitale pour convaincre la Louve de lâcher sa pépite. À voir à quoi sont prêts les Bianconerri pour s'offrir le jeune italien.