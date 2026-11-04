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L’OL annonce le montant du transfert de Paulo Fonseca au Sporting CP

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

C’est officiel depuis quelques instants. L’Olympique Lyonnais vient d’annoncer le départ de son entraîneur, Paulo Fonseca. À 53 ans, le Portugais va rentrer dans son pays afin de prendre les rênes du Sporting Portugal. Un départ surprise qui a tout de même permis aux Gones de toucher quelques millions d’euros.

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« Le Sporting Portugal versera une indemnité de 5 M€ à l’OL en raison de la rupture anticipée du contrat de Paulo Fonseca », indiquent les septuples champions de France dans leur communiqué publié sur leur site officiel. Pour rappel, le contrat de Paulo Fonseca avec l’OL s’achevait en juin 2027.

Pub. le - MAJ le
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