L’énorme coup de gueule de Djibril Cissé face aux théories complotistes

Djibril Cissé s’est vivement emporté face aux accusations mettant en cause l’arbitrage du match ayant permis à Manchester City de décrocher le titre en 2012 (victoire 3-2 contre Queens Park Rangers alors que ces derniers menaient 2-1 au moment du temps additionnel). Invité à réagir aux soupçons de corruption visant l’arbitre de la rencontre, l’ancien international français a fermement rejeté cette lecture des événements. «Je ne peux pas vous laisser dire des conneries pareilles», a notamment lancé l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

Puis d’ajouter : «organisons une vraie réunion pour en discuter. Parce qu’il est hors de question que j’accepte encore vos conneries. Alors, faisons-le». Le consultant a notamment défendu l’intégrité de l’arbitre et appelé à ne pas transformer des décisions arbitrales contestables en accusations de corruption sans éléments concrets. Une prise de position particulièrement ferme, qui illustre l’agacement de l’ex-international français (41 sélections, 9 buts) face aux débats ayant suivi cette rencontre et aux soupçons entourant le sacre de Manchester City.