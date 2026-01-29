Une légende de l’Équipe de France charge l’OM

Passé par l’OM durant sa carrière de joueur, Alain Giresse a gardé une attache particulière avec le club phocéen. La légende tricolore s’est exprimée au lendemain de la désillusion vécue face à Bruges (3-0), synonyme d’élimination en Ligue des Champions. Pour le vainqueur de l’Euro 1984, les Marseillais ne méritaient pas d’accéder aux barrages vu leur prestation en Belgique.

«On va retenir que c’est cruel car le destin de la partie est invraisemblable. On va ressasser, dire que ça n’a tenu à rien. À un gardien de but qui marque contre le Real Madrid… Mais on ne peut pas dire que c’est une déception. Parce que cela signifierait que les Marseillais ont tout donné. Pour moi, c’est une désillusion, a-t-il confié à Ouest-France. On peut tout mettre en avant lorsque l’on fait une entame de match pareille. On a souvent tendance à dire ’’c’est à cause de’’… Sur la feuille, le onze est cohérent. Mais dans cette équipe, il y a des individus qui ont eu des absences. Le problème qu’ils ont : la gestion des hauts et des bas. Comment on peut passer d’une belle copie contre Lens à celle-ci ? Cet OM manque de régularité pour s’affirmer. Quand vous jouez les premiers rôles, vous n’avez pas le droit aux oublis.»