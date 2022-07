UEFA : retour des tribunes debout dans trois pays

Dans un communiqué de l'UEFA, l'instance européenne du football vient d'annoncer le retour des tribunes debout dans trois pays en Europe. Il s'agit de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre pour la saison 2022/2023. C'est un programme d'observation des places debout. Et ça concernera les matchs de Ligue des Champions comme l'explique Le Parisien après avoir contacté le Paris Saint-Germain. Près de 1500 places « du virage Auteuil seront dédiées en Ligue des champions ».

Le club de la capitale poursuit : « Initialement, l’UEFA obligeait les clubs à avoir des sièges avec dossier pour que tous les supporters puissent s’asseoir et un numéro de siège pour ne pas dépasser la capacité des tribunes. […] Aujourd’hui, l’UEFA supprime, en test, la règle d’avoir un siège pour chaque supporter, et le PSG est éligible à la période de test. Nous n’allons donc plus être obligés de débloquer l’assise à chaque match de Ligue des champions. »