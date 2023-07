Chelsea : Ben Chilwell veut le brassard de capitaine

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, Ben Chilwell est l’un des seuls rescapés encore à Chelsea. Souvent blessé depuis, le latéral gauche espère retrouver les sommets sous les ordres de Mauricio Pochettino. À seulement 26 ans, l’international anglais fait figure de leader au sein d’un effectif complètement rajeuni. Pour The Athletic, l’ancien joueur de Leicester s’est confié sur son nouveau rôle de mentor à venir.

La suite après cette publicité

«J’adorerais être capitaine. J’étais capitaine de l’équipe de jeunes de Leicester et j’ai vraiment apprécié. Le simple fait d’avoir ce rôle, vraiment, je pense que cela fait ressortir le meilleur de moi et de mon jeu – avoir un peu plus de pression et essayer d’aider les gens autour de moi, je pense, est l’une de mes forces», explique Ben Chilwell. Ce dernier rassure : «Que je l’obtienne ou non, cela n’enlèvera rien à mon rôle. Je ne pense pas que vous ayez besoin d’un brassard pour être un leader, donc que je l’obtienne ou non, je continuerai à faire ce que je fais.» À l’heure actuelle, Reece James est pressenti pour être le nouveau capitaine des Blues, aux côtés de Thiago Silva notamment. Derrière, Ben Chilwell, Raheem Sterling et Kepa Arrizabalaga complètent la liste des joueurs expérimentés pouvant espérer le brassard, en coupes par exemple.

À lire

Chelsea va verser 10 millions d’euros à l’UEFA !