Manchester United : Jadon Sancho n'a plus de temps à perdre

Ce qui était encore considéré comme un «retard à l'allumage» il y a un mois commence à devenir un vrai problème à Manchester United. Jadon Sancho n'est que l'ombre de lui-même depuis qu'il a posé ses bagages au club cet été contre un chèque de 85 M€, directement envoyé au Borussia Dortmund. Il sortait pourtant de 4 saisons explosives en Allemagne, mais une fois la mer du Nord franchie, dans une ville qu'il connaît pourtant bien pour avoir été formé en partie chez les Cityzens, l'ailier de 21 ans n'y arrive pas. Sa situation est même en train de se dégrader avec le retour sur les terrains de Marcus Rashford...

La désillusion face à Leicester (défaite 4-2) a sans doute joué dans l'esprit d'Ole Gunnar Solskjaer. Titulaire contre les Foxes, Sancho a réalisé une prestation indigente. Quasiment inexistant sur ce match, il n'a pris aucun risque, a très peu proposé de solution et n'a quasiment jamais demandé le ballon pour se porter vers l'avant. Après 65 minutes de jeu et 38 ballons touchés seulement (soit un de moins de David De Gea), celui qui était si vibrionnant en Bundesliga a fini par être remplacé par un Rashford de retour de blessure et sur les terrains pour la première fois de la saison. Le contraste s'est très vite fait ressentir.

Toujours aucun but depuis son arrivée à MU

Buteur 17 minutes après son entrée en jeu, il aurait même pu concrétiser une nouvelle action s'il s'était mieux entendu avec Cristiano Ronaldo. Toujours est-il que c'est lui qui a démarré contre l'Atalanta en Ligue des Champions cette semaine lors de la victoire renversante des Red Devils (3-2), inscrivant même le but qui a tout relancé après la pause. Sancho lui est entré à un quart de la fin pour une nouvelle prestation insipide. Le dribbleur n'a jamais su provoquer la défense, jouant la plupart de ses ballons vers l'arrière. La crise de confiance est flagrante. En 11 rencontres toutes compétitions, il n'a toujours pas marqué le moindre but, ni délivré une seule passe décisive.

Bien sûr, le temps peut encore faire son œuvre et inverser une tendance qui n'est pas au beau fixe. En Angleterre, on commence sérieusement à se poser des questions, évoquant les échecs d'anciens ailiers qui étaient pourtant très attendus à leur arrivée à Old Trafford comme Memphis Depay et Wifried Zaha. «Manchester United est un énorme club et tout le monde n'est pas à la hauteur. Ils étaient jeunes et n'ont pas su répondre aux attentes, expliquait l'ancien gardien Paul Robinson. Je ne dis pas que ça arrivera avec Sancho mais il a besoin de temps. Il doit adapter son jeu. La pression est énorme en tout cas, mais, maintenant avec la pression que subit le manager...»

La pression monte...

Ole Gunnar Solskjaer est en effet de plus en plus dos au mur, alors que Manchester United reçoit Liverpool ce dimanche (coup d'envoi à 17h30, à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Le Norvégien n'a plus vraiment le droit à l'erreur et fera sans doute confiance à des hommes en forme dans ce derby. S'il s'est toujours défendu de critiquer publiquement sa recrue la plus onéreuse de l'été, Southgate lui ne s'en était pas privé lors du dernier rassemblement des Three Lions. «Est-ce qu’il mérite d’être là par rapport à ses performances ces dernières semaines ? Probablement pas... Mais nous investissons sur le futur avec Jadon. Nous pensons qu’il peut atteindre un haut niveau. J'aimerais passer un peu de temps avec lui pour discuter. Lui faire sentir que nous croyons en lui est un bon message.» Le récepteur n'a visiblement pas encore de réseau.