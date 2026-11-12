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UEFA Nations League

Espagne : Pau Cubarsi aimerait voler un joueur à la France

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pau Cubarsí @Maxppp

C’est la trêve internationale, et toutes les stars de la planète ont rejoint leur sélection. Pour beaucoup de médias, c’est l’occasion d’interroger certains joueurs parfois inaccessibles avec leur club. En Espagne, la Fédération ouvre ainsi énormément les portes aux médias. Dans le cadre d’un petit jeu avec DAZN, Pau Cubarsi a d’ailleurs laissé une séquence intéressante.

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DAZN France
👀 | Pau Cubarsí aimerait bien piquer Kylian Mbappé aux Bleus 🇫🇷🔥

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Lorsqu’on lui a demandé quel joueur il naturaliserait pour l’Espagne s’il avait le choix, le défenseur du Barça et de la Roja a répondu Kylian Mbappé. Il faut dire que le Golden Boy 2026 le connaît bien, puisqu’il est face à lui à chaque Clasico depuis l’été 2024…

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