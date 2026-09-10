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Ligue des Champions

PSG : un nouveau record en Ligue des Champions battu

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ferran @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Le PSG a sorti le grand jeu face au Slovan Bratislava. Lors de son large succès (6-1), le club de la capitale a tenté pas moins de 35 tirs, une statistique qui illustre parfaitement l’emprise parisienne sur la rencontre. Avec 72 % de possession et une pluie d’occasions, les hommes de Luis Enrique ont constamment mis la défense slovaque sous pression.

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Surtout, le PSG a établi un nouveau record dans son histoire récente en Ligue des Champions. D’après Opta, jamais le club parisien n’avait autant tiré au but dans un match de C1 depuis que l’institut analyse la compétition, à savoir depuis la saison 2003/04. Un chiffre qui résume à lui seul la démonstration offensive réalisée au Parc des Princes.

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