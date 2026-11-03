Argentine : la première liste depuis la retraite de Lionel Messi est tombée

Une énorme page de l’histoire de l’Argentine s’est officiellement tournée le mois dernier avec le dernier match de Lionel Messi sous les couleurs de l’Argentine. Son héritage est immense, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2022, deux Copa América en 2021 et 2024 et une Finalissima en 2022. Il quitte également la sélection comme meilleur buteur et joueur le plus capé de son histoire, avec 126 réalisations en 207 apparitions. Son dernier rendez-vous avec l’Argentine restera gravé dans les mémoires.

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Le 6 octobre dernier, au stade Monumental de Buenos Aires, Messi a disputé son ultime rencontre internationale face au Bénin, lors d’une victoire 3-0. Pour cette soirée chargée en émotions, la Pulga avait même participé activement au succès avec une passe décisive, une seconde offrande et un dernier but inscrit sur penalty. Une sortie à la hauteur de sa légende, devant son public, après avoir marqué l’histoire du football argentin. Désormais, l’Albiceleste va devoir continuer de performer à l’avenir sans l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport.

Une liste dans la continuité pour Scaloni

Ce mardi, Lionel Scaloni a dévoilé la première liste de l’Argentine sans la Pulga, pour affronter l’Uruguay à la Bombonera (13 novembre) et le Costa Rica à Cordoba (17 novembre). Le sélectionneur argentin a notamment fait appel à ses cadres Emiliano Martinez, blessé depuis des semaines avec Chelsea, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julián Alvarez et Lautaro Martinez, mais aussi à plusieurs jeunes talents comme Franco Mastantuono, Nicolas Paz, Valentin Barco et Gianluca Prestianni.

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À noter également la présence de Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico et Facundo Medina. Plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens côtoient ainsi des éléments issus du championnat argentin et brésilien. Une nouvelle génération appelée à prendre le relais de Messi et à poursuivre l’héritage d’une Albiceleste qui a retrouvé les sommets du football mondial ces dernières années.