Leeds condamné par le TAS pour le transfert de Jean-Kévin Augustin

Prêté avec obligation d'achat par Leipzig entre janvier et juin 2020, Jean-Kévin Augustin (25 ans) n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté de Leeds. Pour autant, l'attaquant devait être acheté après la promotion de Leeds en Premier League. Malgré leur accession à l'élite, les Peacocks n'avaient pas voulu payer le montant de l'indemnité prévue pour son transfert, estimant qu'il n'avait pas participé à la promotion du club.

Ce vendredi, le Tribunal arbitral du Sport a, cependant, tranché en faveur de la formation allemande et Leeds va donc bel et bien devoir s'acquitter du premier versement prévu, à savoir 7 millions d'euros. Sauf surprise, les deux autres versements (du même montant) feront l'objet d'autres procédures devant le TAS. Dans un communiqué, Leeds s'est, de son côté, dit «surpris et déçu» de ce verdict et va étudier ses options en vue d'un appel immédiat. Le RBL s'est, quant à lui, logiquement réjoui de la décision prise, comme en témoigne son communiqué.