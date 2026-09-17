Monaco fait signer 4 nouveaux pros

Actuel 2e de Ligue 1, l’AS Monaco réalise un superbe début de saison sous la houlette de Filipe Luís. Le technicien brésilien a eu la satisfaction de voir son effectif très peu chamboulé dans les derniers jours du mercato, une excellente nouvelle pour maintenir la dynamique. Mais les réjouissances sportives ne s’arrêtent pas là en Principauté. Toujours louée pour la qualité exceptionnelle de son centre de formation, la direction monégasque va bientôt pouvoir compter sur de nouvelles forces vives. Selon nos informations, quatre jeunes joueurs vont parapher leur tout premier contrat professionnel dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

Capable d’évoluer en défense centrale comme dans le couloir droit, Melvin Gomes va logiquement franchir ce cap. Il sera imité par Safouane Benzahra. Débarqué sur le Rocher à l’été 2025 sous contrat stagiaire, le milieu néerlando-marocain de 19 ans a crevé l’écran durant la préparation estivale, signant une entrée très consistante à Anfield lors de la victoire de prestige face à Liverpool (3-2). Depuis, le joueur a goûté aux joutes européennes lors des barrages de Ligue Conférence contre le Gornik Zabrze et a même foulé la pelouse du Parc des Princes face au PSG en Ligue 1. Enfin, le jeune attaquant de 17 ans Nahël Haddani, lui aussi arrivé lors de la campagne de recrutement post-formation de l’été 2025, fera partie de cette vague de promotions internes.

Et pour couronner le tout, une petite pépite va lier son avenir à l’ASM. Selon nos informations, Najd Ajroud s’apprête à parapher un contrat professionnel de trois ans. Ce pur gaucher, milieu offensif doté d’une technique soyeuse, s’est imposé comme la plaque tournante de la catégorie U19 lors de l’exercice 2025-2026, bouclant sa saison avec un bilan impressionnant de 10 buts et 10 passes décisives en 33 rencontres. Cet enfant de la région, dont le profil rappelle toutes proportions gardées celles de Maghnes Akliouche, a rapidement tapé dans l’œil de Filipe Luís. Le technicien l’a testé lors des deux premiers amicaux de l’été contre l’AS Saint-Priest et le Cercle Bruges au Centre de Performance. Une belle promesse qui vient d’ailleurs d’être appelée en Équipe de France U19 ces dernières heures. L’avenir s’annonce radieux sur le Rocher.